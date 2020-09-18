Alaska'da elektrikli kaykay üzerinde diş çeken hekime 12 yıl hapis!

Bir hastasının dişini elektrikli kaykay üzerinde çekerken kendisini videoya kaydeden diş hekimi, insan hayatını taksirle tehlikeye atma ve dişçilikle ilgili yasadışı fiiller de dahil olmak üzere 50'ye yakın suçtan 12 yıl hapse mahkum edildi.

Alaska Anchorage'de yaşayan diş hekimi Seth Lookhart, Ocak'ta jüri tarafından Medicaid dolandırıcılığı, zimmete para geçirme, insan hayatını taksirle tehlikeye atma ve dişçilikle ilgili yasadışı fiiller dahil 46 suçlamadan suçlu bulunmuştu.

Anchorage Yüksek Mahkemesi Yargıcı Michael Wolverton Pazartesi yaptığı açıklamada, Lookhart'ın birden fazla insanın hayatını uzun süreli sakinleştirici kullanarak riske attığını söyledi.