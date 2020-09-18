Kocaeli’de tarihi kalenin duvarlarına sprey boya ile isim yazdılar

"BELEDİYEMİZİN VE VALİLİĞİMİZİN BİR ÇALIŞMASI VAR"

Eskihisar Kalesi'nin ilerleyen dönemlerde restorasyondan geçirileceğini açıklayan Güler, sözlerine şöyle devam etti:

"Kale ile ilgili daha önce bir restorasyon çalışması olmuş. Tabii içerisinin yaşayan bir alan olması lazım ki içerideki onarımlar da devam edebilsin. Belediyemizin ve valiliğimizin o konuda bir çalışması var. İnşallah önümüzdeki günlerde bazı dokunuşlarla kaleyi daha güzel bir hale getirip biraz daha yaşanabilir bir hale getirmeye çalışacağız."