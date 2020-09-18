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Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim'e silahlı saldırı! O anlar kamerada

Spor Kulübü'nün eski başkanı , Beylikdüzü'nde silahlı saldırıya uğradı. O anlar kameraya anbean yansıdı. Yaşar Ecim'in çelik yelek giydiği ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.09.2020 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020
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Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim'e silahlı saldırı! O anlar kamerada

Bu sezon Süper Lige yükselen Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim, 12 Eylül'de gece saatlerinde Beylikdüzü'nde silahlı saldırıya uğradı.

Karagümrük Spor Kulübünün eski başkanı Yaşar Ecime silahlı saldırı! O anlar kamerada KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ'NÜN ESKİ BAŞKANI YAŞAR ECİM'E SİLAHLI SALDIRI! O ANLAR KAMERADA

Ecim, gittiği restorandan ayrıldığı sırada otomobiline doğru ilerlerlerken kimliği belirsiz 2 kişi otoparka geldi.

Şüphelilerden biri Yaşar Ecim, otomobiline bineceği sırada silahla ateş etmeye başladı. Ecim'in yere yığılmasının ardından saldırgan koşarak bir motosiklete bindi ve olay yerinden ayrıldı. Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Görüntülerde Yaşar Ecim'in otoparktaki otomobiline doğru ilerlediği, şüphelinin saklanarak otomobile doğru yaklaştığı, saldırganın Ecim'e ateş ettiği ve motosiklete binerek olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim'in çelik yelek giydiği ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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