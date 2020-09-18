Bursa'da kaçak kına gecesine zabıta baskını

TOPLAM 42 BİN 700 LİRA CEZA

Hemen harekete geçen zabıta ekipleri, düğün salonuna baskın yaptı. Ekipler, kınaya katılan 12 kişiye 3 bin 500'er liradan toplam 42 bin lira ceza kesti.

Ayrıca düğün salonu sahibi ile kına gecesini düzenleyen aileye 350'şer liradan toplam 700 lira ceza uygulandı. Kına gecesinde çekilen görüntülerde, davetlilerin sosyal mesafeye uymadıkları ve maske takmadıkları görüldü.