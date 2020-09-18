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Bursa'da kaçak kına gecesine zabıta baskını

Gemlik ilçesinde, tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen düzenlenen kına gecesine zabıta ekipleri baskın yaptı. Bir düğün salonundaki kına gecesine katılan 12 kişiye toplam 42 bin lira ceza yazıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.09.2020 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020
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Bursa'da kaçak kına gecesine zabıta baskını

'da Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Dr. Ziya Kaya Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda yasak olmasına rağmen kaçak kına gecesi düzenlendiği yönünde ihbar aldı.

TOPLAM 42 BİN 700 LİRA CEZA

Hemen harekete geçen zabıta ekipleri, düğün salonuna baskın yaptı. Ekipler, kınaya katılan 12 kişiye 3 bin 500'er liradan toplam 42 bin lira ceza kesti.

Ayrıca düğün salonu sahibi ile kına gecesini düzenleyen aileye 350'şer liradan toplam 700 lira ceza uygulandı. Kına gecesinde çekilen görüntülerde, davetlilerin sosyal mesafeye uymadıkları ve maske takmadıkları görüldü.

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