Dünya Sağlık Örgütü: Çok büyük bir koronavirüs dalgası geliyor

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Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1174 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 84 bin 372'ye yükseldi. Hindistan'da son 24 saatte 96 bin 424 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, eylül başından bu yana rekor sayıda günlük vaka artışlarının kaydedildiği ülkede toplam vaka sayısı 5 milyon 214 bin 677'ye çıktı. Nüfusu 1,3 milyarı aşan Hindistan'da şimdiye kadar virüs bulaşan 4 milyon 112 bin 551 kişi iyileşti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 829 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 134 bin 935'e, vaka sayısı da 36 bin 303 artarak 4 milyon 455 bin 386'ya yükseldi. Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 753 bin 82 olarak kayda geçti.