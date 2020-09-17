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Son dakika: Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda hareketli anlar! Bir kişi metro yoluna düştü

Son dakika haberi... Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu'nda bir kişi metro yoluna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri metro girişlerini şerit çekerek kapattı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.09.2020 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020
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Son dakika: Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda hareketli anlar! Bir kişi metro yoluna düştü

Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda bir kişi metro yoluna atlayarak, intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri metro girişlerini şerit çekerek kapattı. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, olay nedeniyle Mecidiyeköy/Şişli ve Gayrettepe istasyonları kapatıldı.

Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonunda hareketli anlar! Bir kişi metro yoluna düştü ŞİŞLİ-MECİDİYEKÖY METRO İSTASYONU'NDA HAREKETLİ ANLAR! BİR KİŞİ METRO YOLUNA DÜŞTÜ



Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Mecidiyeköy/Şişli istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Osmanbey-Levent istasyonları arasında hizmet verilememektedir. Mecidiyeköy/Şişli ve Gayrettepe istasyonları işletmeye kapatılmıştır." denildi.

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