17 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Van'da 'Oscar'lı aramada otomobilde 74,5 kilo eroin ele geçirildi

Van'da 'Oscar'lı aramada otomobilde 74,5 kilo eroin ele geçirildi

İpekyolu ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Oscar' ile yapılan aramada, bagajdaki iki 74 kilo 510 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.09.2020
ABONE OL
Van'da 'Oscar'lı aramada otomobilde 74,5 kilo eroin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesi Alipaşa Mahallesi'nde devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

74 KİLO EROİN

Otomobilde narkotik köpeği 'Oscar' ile yapılan aramada, bagajdaki 2 spor çantada 74 kilo 510 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan ismi açıklanmayan otomobil sürücüsü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA