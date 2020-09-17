Şanlıurfa'da cani baba dehşeti: Eşi ile 4 çocuğunu kemer ve sopayla dövdü

"SOĞUK SU DÖKÜP HORTUMLA DÖVÜYORDU"



Narin Çakmak sözlerine şöyle devam etti: "Üzerime soğuk su döküp, hortumla dövüyordu. Dört çocuğum için katlanıyordum. Hep geçer dedim ama bir türlü işkence bitmedi. En son gözümü patlattı. Doktora gittim ama doktorlara yalan söyledim, yuvamız dağılmasın diye. Ailem dağılmasın diye çok çabaladım. 10 yıldır şiddet, küfür, hakaret bitmedi. Olaydan önce evimizin önüne gelip, hepimizi ölümle tehdit etti. Kendi evine dönünce çocuklarıma işkence yapmış. Bu vicdansızlıktır, merhametsizliktir. Bir baba çocuklarına bunu yapar mı?"



