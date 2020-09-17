Gaziantep'te 2 ton 600 kilo sahte deterjan ele geçirildi
Gaziantep 'te bir depoya yapılan baskında satışa hazır hale getirilmiş 2 ton 600 kilogram sahte deterjan ele geçirildi. İsmi açıklanmayan bir kişi gözaltına alındı.
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İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Amirliği'ne bağlı ekipler, Karacaahmet Mahallesi'ndeki depoda sahte deterjan bulunduğu bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler yaptıkları takibin ardından depoya operasyon düzenledi.
PAKETLENMİŞ HALDE ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda, depoda satışa hazır halde paketlenmiş toplam 2 ton 600 kilo sahte deterjan ele geçirilirken, içeride bulunan ismi açıklanmayan bir kişi gözaltına alındı.