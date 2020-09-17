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Gaziantep'te 2 ton 600 kilo sahte deterjan ele geçirildi

'te bir depoya yapılan baskında satışa hazır hale getirilmiş 2 ton 600 kilogram ele geçirildi. İsmi açıklanmayan bir kişi gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.09.2020
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Gaziantep'te 2 ton 600 kilo sahte deterjan ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Amirliği'ne bağlı ekipler, Karacaahmet Mahallesi'ndeki depoda sahte deterjan bulunduğu bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler yaptıkları takibin ardından depoya operasyon düzenledi.

PAKETLENMİŞ HALDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, depoda satışa hazır halde paketlenmiş toplam 2 ton 600 kilo sahte deterjan ele geçirilirken, içeride bulunan ismi açıklanmayan bir kişi gözaltına alındı.

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