Son dakika haberi | Halil Sezai'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı! Utanmadan bakın neler söyledi...

"SİNİRLE KENDİSİNE BİRKAÇ DEFA VURDUM"



İfadesinde, "Hüseyin Bey ile samimiyetimize istinaden bu odun parçasını şaka amacı ile kendisine uzattım" şeklinde beyanda bulunan Sezai, şu şekilde devam etti: Bahçedeki tartışmamızda ben kesinlikle Hüseyin Bey'in ikametinin içine girmedim. Tüm tartışma villanın ortak müştemilatında gerçekleşmiştir. Daha sonra Hüseyin Bey sokakta küfürlerine ve tehditlerine devam edince bir anlık sinirle kendisine birkaç defa vurdum. Ben de o sırada kendisine küfür etmiş olabilirim. Şahsa bu sırada 'Ezan mı okuyorsun sen? Ezan okumak sana mı kaldı' şeklindeki söylemim olayla veya dini değerlerle hiçbir alakası yoktur."



