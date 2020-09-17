İzmir’de tüp bomba gibi patladı! Ortalık savaş alanına döndü

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Patlamayla o sırada duvardan kopan beton parçaları 2 aracın üzerine düştü ve araçlar hasar gördü. Yine patlamanın meydana geldiği evin hemen yanındaki bir başka dairede de hasar oluştu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Murta D. (43) ve Derman K.'ye (19) ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlamanın meydana geldiği evde ise büyük çapta hasar oluştu.