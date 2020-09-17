Netflix'e büyük şok! "Minnoşlar" filmi nedeniyle abonelik iptallerinde patlama yaşandı

Netflix, çocuk istismarı sahneleri içeren "Minnoşlar" filmi nedeniyle tüm dünyadan eleştiri alıyor.

ABD, Kanada, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere Netflix'i "çocuk pornografisi yayınlamakla" suçlayan üst düzey bürokratlar, kanaat önderleri ve ünlü isimler bu içeriğin Netflix kataloğundan çıkarılmasını istemişti.





TÜRKİYE DE GEREĞİNİ YAPMIŞTI

ABD'de bazı eyaletlerde Netflix'in suç işlediği ve yargılanması gerektiği belirtilmiş, tepkiler üzerine Netflix'in borsadaki hisseleri de değer kaybetmişti.

Twitter'da "cancelnetflix" (Netflix'ini iptal et) etiketiyle dünya listesinde trend olan ve saatlerce listeden inmeyen kampanya, dünya basınında da yankı bulmuştu.

Dünyada tepkiyle karşılanan yapım konusunda Türkiye tedbirini erken almıştı. RTÜK, film yayına çıkmadan önce "çocuk istismarı sahneleri" nedeniyle Minnoşlar'ın Türkiye kataloğundan çıkarılması gerektiğini kararlaştırmıştı.