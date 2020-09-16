Ankara'da şampuan kutusu parçalarıyla 11 evi soymuşlar

Teknik takip ve inceleme sonucunda şüphelilerin B.U, D.U, C.U, Ç.U ve A.G. adlı kadınlar olduğu belirlendi. Güvenlik kameralarına yansıyan ve takibe alınan 5 kadın, hırsızlık amacı ile girdikleri bir apartmanda, daire kapısını zorladıkları sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.