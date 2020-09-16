Son dakika: Bodrum sahillerinde yoğunluk azaldı
Turizmin önemli merkezlerinden biri olan Bodrum’da sahiller yavaş yavaş boşalmaya başlarken, yaz sezonundaki yoğunluğun azaldığı görüldü.
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Turizm cenneti Bodrum'da Korona virüs (Covid-19) salgınına rağmen hareketli geçen yaz sezonu yavaş yavaş yerini sessizliğe bırakmaya başladı.
Dolup taşan sahillerde sessizlik hakim oldu. Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde denize giren az sayıda yerli ve yabancı turist Ekim ayında sıcak havanın tadını çıkardı.
Halk plajlarının özel plajlardan daha çok rağbet görmesi nedeniyle, Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez ve tüm halk plajlarında daha çok yoğunluk gözlemlendi.