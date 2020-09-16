16 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Bodrum sahillerinde yoğunluk azaldı

Son dakika: Bodrum sahillerinde yoğunluk azaldı

Turizmin önemli merkezlerinden biri olan ’da sahiller yavaş yavaş boşalmaya başlarken, yaz sezonundaki yoğunluğun azaldığı görüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.09.2020
ABONE OL
Son dakika: Bodrum sahillerinde yoğunluk azaldı

Turizm cenneti 'da Korona virüs (Covid-19) salgınına rağmen hareketli geçen yaz sezonu yavaş yavaş yerini sessizliğe bırakmaya başladı.

Dolup taşan sahillerde sessizlik hakim oldu. Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde denize giren az sayıda yerli ve yabancı turist Ekim ayında sıcak havanın tadını çıkardı.

Halk plajlarının özel plajlardan daha çok rağbet görmesi nedeniyle, Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez ve tüm halk plajlarında daha çok yoğunluk gözlemlendi.

Hava sıcaklığının 32 deniz suyu sıcaklığının ise 25 gösterdiği Bodrum'da vatandaşlar denize girerek serinledi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA