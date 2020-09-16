16 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

Şanl��urfa’da kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

Viranşehir ilçesinde iki gün önce husumetli aileler arasında çıkan kavgada yaralanan 41 yaşındaki , tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.09.2020
ABONE OL
Şanlıurfa’da kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

Viranşehir'in Tepedüzü Mahallesi'nde 14 Eylül'de husumetli iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Mesut Çalışkan ile Ömer Ç., Sinan Ç., Eyüp Ç. ve Fatih A. yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede iki gündür tedavi gören yaralılardan 4 çocuk babası Mesut Çalışkan, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çalışkan'ın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA