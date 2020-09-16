Bir ilde daha sigara yasağı! Tarih belli oldu

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu, kentte salgının önlenmesine yönelik çalışmaları değerlendirdi.

İlde yürütülen çalışmalara ilave tedbirlerin tartışıldığı toplantıda, caddelerde sigara dumanının üflenmesi nedeniyle diğer vatandaşlara virüsün bulaşma riskinin artması nedeniyle il merkezinde, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlara ilişkin yeni kararlar alındı.

Kararlar kapsamında, Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile Zafer Meydanı'nda kahvehane ve çay ocaklarının önlerindeki sigara içilebilir açık alanlar dahil Kovid-19 salgınını önlemek, bulaşmayı azaltmak, maskelerin düzgün biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla 18 Eylül'den itibaren salgın dönemi boyunca sigara içmenin, kıraathane, kahvehane ve çay ocakları gibi iş yerleri dışına (kaldırım, yol, boş alan vb.) oturmak amacıyla masa, sehpa, tabure, sandalye konulmasının, çay ve benzerlerinin servisinin yasaklanması kararlaştırıldı.

Kararlara aykırı davranan kişilere idari yaptırım uygulanacağı bildirildi.

ÇANKIRI

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "65 yaş üzeri büyüklerimizin 11.00 ve 15.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarına izin verilecektir. Maske kullanımını aksattığı için pazar yerleri içerisinde sigara içilmesi yasaklanmıştır." dedi.

Çankırı İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı, Vali Abdullah Ayaz başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Ayaz, toplantı sonrası alınan kararları Twitter hesabından açıkladı. Vali Ayaz, "Arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, 65 yaş üzeri büyüklerimizin 11:00 ve 15:00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarına izin verilecektir. Maske kullanımını aksattığı için pazar yerleri içerisinde sigara içilmesi yasaklanmıştır." ifadelerini kullandı.

Salgının görüldüğü ilk günden itibaren Türkiye'de de çeşitli tedbirler alınırken durumdan daha ağır etkilendiği düşünülen 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik de çeşitli kısıtlamalar getirildi. Çankırı Valiliği tarafından alınan karar ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlar toplu taşıma araçlarını 11.00 ve 15.00 saatleri arasında kullanabilecek. Bu kapsamda daha öncesinde alınan karar neticesinde de yaşlı bireylerin pazar yerlerine saat 11.00'den sonra girişine izin verilmiyor.

65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARIN PAZAR MESAİSİ

Vakaların artış gösterdiği kentte çeşitli kısıtlamaların uygulandığı 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, pazar alışverişlerini günün ilk ışıklarıyla yapıyor. Kurallara uyarak ihtiyaçlarını gideren yaşlı vatandaşlar, yasağa takılmamak için erkenden alandan ayrılıyor. Ayrıca maskesiz kimsenin alınmadığı pazarda alışveriş esnasında sosyal mesafe noktasında zabıta ekipleri tarafından da vatandaşlar sık sık uyarılıyor.

Kastamonu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Avni Çakır başkanlığında koronavirüs salgını ile ilgili alınacak tedbirleri görüşmek üzere toplandığı bildirildi. Başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin hastalığın yayılım hızını arttırdığı ve toplum sağlığının riske atılması nedeniyle bazı kararların alındığı kaydedildi. Buna göre tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde vatandaşların Hayat Eve Sığar (HES) kodları sorgulanacak ve uygulamanın onay verdiği kişilere izin verilecek. Sorgulama neticesinde karantina ya da izolasyon altında olması gerektiği anlaşılanlar daha önce tespit edilen yurtlarda izolasyon altında tutulacak.

Açıklamada ayrıca halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde sigara içmenin yasaklandığı belirterek, "Halkın yoğun olarak bulunduğu meydanlar, parklar, sıraya girilmesi gereken yerler (banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları, ATM'ler, fatura ödeme yerleri vb.) ile semt pazarlarında pazarcı esnafı ve ürün satışı yapan köylüler haricinde sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir" ifadesi kullandı.

ORDU'DA YASAK GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Ordu'nun Fatsa ilçesinde de yaya yoğunluğunun en fazla olduğu caddeler ve sahil bandında sigara içilmesi yasaklanmıştı.

Fatsa Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Fatsa'da vatandaşlarımızın yoğun olduğu Sahil Caddesi (Atatürk Parkı, İskele de dâhil olarak Fatsa İskelesi ile Çekek Yeri Arası), Plevne Caddesi, Reşadiye Caddesi (Fatsa Askerlik Şubesi ile Yeni Kumru Caddesi'nin Kesiştiği Yol Arası), Pazar Caddesi (Trafiğe Kapalı Alan), Eski Hal Sokak (Trafiğe Kapalı Alan), Meydan Sokak (Cumhuriyet Meydanı ile Kavlan Ağacı Arası), Ahmet Cevat Güvenkaya Caddesi (Dereüstü Caddesi), Hacı Hulusi Baba Caddesi, Yeni Kumru Caddesi ( Cumhuriyet Meydanı ile Beyaz Fırın Arası), İnönü Caddesi (Trafiğe Kapalı Alan), Cumhuriyet Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, ATM önleri, Bolaman Mahallesi, Yalıköy Mahallesi ve ilçemiz merkezinde kurulan Pazar yerlerinde Covid-19 salgınını önlemek, bulaşmayı azaltmak, kullanılan maskelerin düzgün biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla pandemi dönemi boyunca açık alanlarda sigara içmek yasaklanmıştır" denilmişti.