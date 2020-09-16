Merdiven altı maskelere dikkat! Uzman isimden kanserojen uyarısı

"MERDİVEN ALTI OLABİLİR ÇOK TERLETİYOR"

Çift maske takan bir vatandaş da , "Ben maskelerimi Kadıköy'de satılan bir yerden aldım. Eczaneden almadım. Merdiven altı olabilir çok terletiyor. Kalabalığın içine çıktığım için iki tane taktım" diye konuştu.

Tahtakale'de bir kuruyemişçiden maske aldığını söyleyen Umut Görer, "Buradaki maskeler hakikaten kötü. Hemen yırtılıyor. Benim üç kere maskem koptu ve şu an beşinciyi aldım. Mümkünse kimse eczane dışında almamalı. Yırtıldığı için buradan aldım ve bir kuruyemişçiden aldım. O da direkt yırtıldı. Kesinlikle eczaneden ve güvenilir bir markadan alınması gerekiyor. Otobüse binmem gerekiyordu mecburen aldım. Kuruyemişçi kendi eliyle eldivensiz maskeyi çıkarıp 1 liraya verdi" ifadelerini kullandı.