İstanbul’da servis şoförünün yürüyen kadına sözlü tacizi kameraya yansıdı
Beyoğlu'nda kaldırımda yürüyen bir kadına laf atarak sözlü tacizde bulunan servis şoförü cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde servisin aynı zamanda öğrenci taşımak içinde kullanıldığı görüldü.
Olay, Beyoğlu, Kasımpaşa'da dün öğlen saatlerinde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürüyen Dilek K. isimli kadının arkasından gelen servis minibüsü yavaşlayarak durdu.
KAYIT ALTINA ALDI
Camını açan şoför, Dilek K.'ya gideceği yere götürebileceğini söyleyerek kendisiyle gelmesini istedi. Bu istek karşısında şoka uğrayan kadın cep telefonu kamerasını açarak o anları kayıt altına almaya başladı.
OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI
Görüntülendiğini fark eden servis minibüsünün şoförü ise paniğe kapılarak aracıyla olay yerinden uzaklaştı.
TEPKİ GÖSTERDİ
Yolda yürüdüğü sırada tanımadığı bir kişi tarafından sözlü tacize maruz kaldığını belirten kadın ise yaşadığı o anları paylaşarak duruma tepki gösterdi. Görüntülerde servisin aynı zamanda öğrenci taşımak içinde kullanıldığı görüldü.