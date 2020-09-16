İstanbul’da servis şoförünün yürüyen kadına sözlü tacizi kameraya yansıdı

TEPKİ GÖSTERDİ

Yolda yürüdüğü sırada tanımadığı bir kişi tarafından sözlü tacize maruz kaldığını belirten kadın ise yaşadığı o anları paylaşarak duruma tepki gösterdi. Görüntülerde servisin aynı zamanda öğrenci taşımak içinde kullanıldığı görüldü.