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İstanbul’da servis şoförünün yürüyen kadına sözlü tacizi kameraya yansıdı

'nda kaldırımda yürüyen bir kadına laf atarak sözlü tacizde bulunan cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde servisin aynı zamanda öğrenci taşımak içinde kullanıldığı görüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.09.2020 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020
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İstanbul’da servis şoförünün yürüyen kadına sözlü tacizi kameraya yansıdı

Olay, , 'da dün öğlen saatlerinde yaşandı.

İstanbul’da servis şoförünün yürüyen kadına sözlü tacizi kameraya yansıdı İSTANBUL’DA SERVİS ŞOFÖRÜNÜN YÜRÜYEN KADINA SÖZLÜ TACİZİ KAMERAYA YANSIDI

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürüyen Dilek K. isimli kadının arkasından gelen servis minibüsü yavaşlayarak durdu.

KAYIT ALTINA ALDI

Camını açan şoför, Dilek K.'ya gideceği yere götürebileceğini söyleyerek kendisiyle gelmesini istedi. Bu istek karşısında şoka uğrayan kadın cep telefonu kamerasını açarak o anları kayıt altına almaya başladı.

OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Görüntülendiğini fark eden servis minibüsünün şoförü ise paniğe kapılarak aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

TEPKİ GÖSTERDİ

Yolda yürüdüğü sırada tanımadığı bir kişi tarafından sözlü tacize maruz kaldığını belirten kadın ise yaşadığı o anları paylaşarak duruma tepki gösterdi. Görüntülerde servisin aynı zamanda öğrenci taşımak içinde kullanıldığı görüldü.

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