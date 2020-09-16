Uzman isimden endişe veren açıklama: Yüzde 30'u İstanbul'da

'YÜZDE 30'U İSTANBUL'DA'



"Kovid-19 vaka sayısındaki artış endişe verici boyutlara ulaştı. Türkiye'deki günlük yeni vaka sayısı 1600 civarında. Bu vakaların yüzde 30'unun İstanbul'da olduğunu biliyoruz. Kent genelinde tespit edilen 500 vaka olduğunu söyleyebiliriz. Sokağa çıkma yasağına karşıyım ancak kafe ve toplu alanlardaki yoğunluğun mutlaka azaltılması gerekiyor. Fransa ve İspanya'daki tablonun bir benzerini Türkiye'de görürsek sürpriz olmaz. Önümüzdeki haftalarda vaka sayımız dört beş katına çıkabilir. Her taraf dolup taşıyor. Halen sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan binlerce insan sokaklarda. Gençlerdeki vaka sayısı artışı, önümüzdeki günlerde 65 yaş üstü bireyleri de olumsuz etkileyecektir. Aşı bulunana kadar çok dikkatli olmalıyız."