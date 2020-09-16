16 Eylül 2020, Çarşamba
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Hasmı sandığı kişiyi silahla vurdu 9 ay sonra yakalandı

'da yaşadığı mahalleye otomobiliyle gelen el-Alluş el-Nasr’ı (23) hasmı zannederek, tabancayla başından vurarak ağır yaralayan (27), 9 ay sonra saklandığı evde yakalandı. Çuvaş, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.09.2020
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Hasmı sandığı kişiyi silahla vurdu 9 ay sonra yakalandı

Olay, 17 Ocak gecesi, Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobille evine giden Suriyeli Muhlit el-Alluş el-Nasr, nereden ateşlendiği bilinmeyen bir tabancadan çıkan kurşunla başından yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan ağır yaralı el-Nasr, yoğun bakımda tedaviye alındı.

HASMI SANIP VURMUŞ

Yaralı Suriyeli'nin tedavisi sürerken olaydan sonra araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Ferhat Çuvaş olduğunu tespit etti. Polis, Çuvaş'ın daha önce yaşanan 3 ayrı silahlı saldırı olayından dolayı hasmı olduğunu, bu nedenle evinin çatısında silahla beklediğini saptadı. Ferhat Çuvaş'ın el-Nasr'ı hasmı sanıp tüfeğini ateşlediği, yaralının yanına gidip, hasmı olmadığını anlayınca da kaçtığı saptandı.

Polis, 9 aydır izini sürdüğü şüpheliyi, Hürriyet Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Ferhat Çuvaş, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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