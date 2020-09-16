İstanbul'da 3 yaşındaki yeğenini asitle yakan enişteye rekor tazminat

Ataşehir'de, bir restoranda eşinin kız kardeşinin oğlunun yüzüne kimyasal madde döktüğü gerekçesiyle yargılanan ve 9 yıl 36 ay hapis cezasına çarptırılan Cihan Araçman, 5 milyon 330 bin liralık maddi ve manevi tazminata mahkum edildi.

Anadolu 4. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya çocuğun annesi davacı Işıl Güven katıldı. Mahkeme salonunda taraf avukatları da hazır bulundu.

Söz alan davacılar avukatı Rahşan Sertkaya Danış, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, davanın kabul edilmesini talep etti.

Davalı avukatı Ahmet Kaan Yavuz ise istenen tazminat hesaplarının fahiş olduğunu, sigortanın yapmış olduğu ödemelerin mahsup edilmesini istedi.