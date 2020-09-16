Balık tezgahlarında palamut bereketi | Peki palamut fiyatları ne kadar?

"EN ÇOK PALAMUT TERCİH EDİLİYOR"

En çok tercih edilen balığın bu dönemde palamut olduğunu söyleyen Balıkçı Selim Albayrak ise"Bu dönemde palamutta bolluk var. Vatandaşlar en çok palamut tercih ediyor. 15-20 gün sonra çinekopta da bolluk yaşanmasını bekliyoruz. Şuan palamutun fiyatı 12 lira civarında, istavrit ve hamsi 30 lira civarında satılıyor. Balığın çok gelmesine göre fiyatlar düşebiliyor" diye konuştu.

Balık pazarında alışverişe gelen Ayhan Akpınar isimli vatandaş da balık fiyatlarıyla ilgili görüşlerini söyleyerek, "Balık sezonu yeni açıldı. Balık fiyatları şuan uygun. Bugün palamut aldım, ortalama haftada bir balık tüketirim. İstavrit ve palamut tercih ediyorum" dedi.