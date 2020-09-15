15 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Şifa kaynağı bal alırken dikkat! Kurşun ve kadmiyum tehlikesi

Son dakika: Şifa kaynağı bal alırken dikkat! Kurşun ve kadmiyum tehlikesi

Son dakika haberi... Bal etiketiyle satılan 30 numune üzerinde analiz yapıldı. Laboratuvar analizinden endişe verici sonuçlar çıktı. A Haber muhabiri Murat Onur detayları canlı yayında aktardı.Tokat Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı , A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Demir, "Eğer bir bal kristalleşiyorsa bu balın doğal olduğunun garanti belgesidir." ifadelerini kullandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.09.2020 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020
ABONE OL
Son dakika: Şifa kaynağı bal alırken dikkat! Kurşun ve kadmiyum tehlikesi

Bal etiketiyle satılan 30 numune üzerinde analiz yapıldı. Laboratuvar analizinden endişe verici sonuçlar çıktı. A Haber muhabiri Murat Onur detayları canlı yayında aktardı.Tokat Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı Ali Demir, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Şifa kaynağı bal alırken dikkat! Kurşun ve kadmiyum tehlikesi

"ŞEHİR MERKEZİNE YAKIN YERLERDE..."

Demir, "Şehir merkezlerine yakın yerlerde yapılan üretimlerde asfaltlardan araçlar geçiyor egzoz gazından dolayı oradaki bitkilerin üzerine gazlar konuyor veya kışın kömürden dolayı bazı bitkiler kömür oluyor. Bu ballarda bazen böyle kurşunlarla kadmiyumlarla karşılaşabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Şifa kaynağı bal alırken dikkat! Kurşun ve kadmiyum tehlikesi

"GARANTİ BELGESİDİR"

Demir öte yandan balın iyi olup olmadığının nasıl anlaşılacağı konusunda "Bal kristalleşmesi balın doğal olduğunu gösteriyor. Eğer bir bal kristalleşiyorsa bu balın doğal olduğunun garanti belgesidir." dedi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA