Son dakika: Şifa kaynağı bal alırken dikkat! Kurşun ve kadmiyum tehlikesi

"ŞEHİR MERKEZİNE YAKIN YERLERDE..."

Demir, "Şehir merkezlerine yakın yerlerde yapılan üretimlerde asfaltlardan araçlar geçiyor egzoz gazından dolayı oradaki bitkilerin üzerine gazlar konuyor veya kışın kömürden dolayı bazı bitkiler kömür oluyor. Bu ballarda bazen böyle kurşunlarla kadmiyumlarla karşılaşabiliyoruz." ifadelerini kullandı.