15 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Beylikdüzü'nde üç tır birbirine girdi! Trafik kilitlendi

Son dakika: Beylikdüzü'nde üç tır birbirine girdi! Trafik kilitlendi

Son dakika haberine göre 'nda üç tır kaaya karıştı. Kazada bir tır sürücüsü yaralanırken, yol trafiğe kapatıldı. Bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.09.2020 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020
ABONE OL
Son dakika: Beylikdüzü'nde üç tır birbirine girdi! Trafik kilitlendi

Beylikdüzü'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ambarlı Liman Yolu'nda ilerleyen bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında park halindeki tıra çarptı. Bu sırada arkadan gelen tırın şoförü de duramayarak, kaza yapan araca çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan bir tır sürücüsü de sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Olay anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA