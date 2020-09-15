Koronavirüsü tamamen yok eden antikor keşfedildi!

Öte yandan, ilacın insan hücrelerine bağlanmadığı ve bunun da insanlarda negatif yan etkilere neden olmayacağı anlamına geldiği ifade edildi. Pittsburg Üniversitesi Tıp Fakültesi (UPMC) Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Başkanı ve araştırmanın ortak yazarı John Mellors, "Ab8'in, Covid-19 için tedavi potansiyeline sahip olmasının yanı sıra Ab8 insanların SARS-CoV-2 enfeksiyonlarına yakalanmalarını önlemek için de kullanılabildiğini duyurdu.