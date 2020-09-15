Diyanet takvimi: 2020 Safer ayı ne zaman başlıyor? Safer ayı bela ayı mıdır? İşte Safer ayı ile ilgili hadisler
Safer ayı ne zaman başlayacak?? İslam dinindeki özel aylardan biri olan Safer ayı, İslam alemi tarafından dua ve ibadetlerle idrak edilecek. Muharrem ayından sonra başlayan Safer ayı ile ilgili araştırmalar sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre, Safer ayının hangi gün başlayacağı belli oldu. Peki, Safer ayı bela ayı mıdır? Safer ayı ne zaman başlıyor? İşte Safer ayı ile ilgili hadisler...
2020 yılında Safer ayı ne zaman başlıyor? Safer ayı Cahiliye Arapları tarafından uğursuzluk ayı olarak tanımlanmıştır. Onlar bu ayda umre yapmanın büyük bir günah olduğunu söylemişlerdir. Hz. Muhammed (s.a.s) ise "Umre her zaman helâldir!" buyurarak bu aya atfedilen uğursuzluk inancını kırmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 Safer ayı takvimi yayımlandı. Peki, Safer ayı ne zaman? Safer ayında yapılacak ibadetler neler? Safer ayı bela ayı mıdır? İşte Safer ayı ile ilgili merak edilenler...
SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 2020 Safer ayı 18 Eylül Cuma günü başlayacak.
SAFER AYI NEDİR, BELA AYI MIDIR?
Safer ayı, Hicri takvime göre yılın ikinci ayıdır. Muharrem ayından sonra gelmektedir. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve "Safer ayında uğursuzluk yoktur" buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).
SAFER AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELER?
Safer ayına özel bir dua ve ibadet şekli bulunmamaktadır. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in yaptığı günlük ibadetler ve dualar, bu ayda da yapılır.
SAFER AYI İLE İLGİLİ HADİSLER
"İslam'da taşe'üm (uğursuz sayma, kötüye yorma) yoktur; en iyisi iyiye yormadır."
Hadis-i şerif - Buharî
"Eşyada uğursuzluk yoktur, Safer ayında uğursuzluk yoktur, baykuşun ötmesinde bir uğursuzluk yoktur."
Hadis-i şerif - Müslim
Safer ayı Cahiliye Arapları tarafından uğursuzluk ayı olarak tanımlanmıştır. Onlar bu ayda umre yapmanın büyük bir günah olduğunu söylemişlerdir. Hz. Muhammed ise "Umre her zaman helâldir!" buyurarak bu aya atfedilen uğursuzluk inancını kırmıştır. Ayrıca bu ayda yapılmış olan nikahların fazla sürmeyeceği kötü sonuçlanacağı ve bu ayda yapılan işlerin amacına ulaşmayacağına ve uğursuzluk getireceğine inanılmıştır. Bundan dolayı safer ayı hakkında uğursuz ay söylentileri yayılmıştır.
Ebû Hüreyre'nin rivâyetiyle Resûlullah Efendimiz şöyle buyurmuştur:
"Hastalığın kendiliğinden sirâyeti yoktur; uğursuzluk ve baykuş ötüşünün olumsuz etkisi yoktur; Safer ayının hayır ve şerle bir alâkası yoktur; bunlar cahiliye hurafeleridir. Cüzzamlıdan, aslandan kaçtığınız gibi kaçınız!"
Hz. Muhammed'in Safer ayında yaptığı dua:
"Allahümme bârik lenâ bi duhulissafer vahtimlena bil' hayri ve'zzafer."
MÂNÂSI
"Allah'ım! Safer ayının girişini bize mübarek eyle, hayır ve zaferle bu ayı bize tamamlat!"
Safer ayında birinci kat semaya 320.000 bela inmektedir. Bu belalar ve kazalar bütün yıla yayılmaktadır. Bir sonraki safer ayına kadar bu 320.000 beladan birinin size isabet etmesinden korunmak için, aşağıda tarif edilmiş olan namazları kılmak ve tesbihatları yapmak tavsiye edilmektedir. Bu namazları kılanların, bir dahaki yıl aynı güne kadar kazalardan korunacağı rivayeti bulunmaktadır.