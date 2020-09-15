DHKP-C’nin silahları trafodan çıktı! Hem eylemci hem de talimat veren yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlediği operasyonda eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen ve terör örgütüne silah ve patlayıcı temin ettiği tespit edilen şüpheliyi gözaltına alarak tutukladı. Operasyon kapsamında Beylikdüzü'nde bulunan iş yerinde yapılan aramalarda; 16 el bombası, 1 pompalı tüfek ve tüfeğe ait 29 mermi, 2 adet kalaşnikof silahına ait şarjör, bomba yapımında kullanılan 147 adet torpil, 11 maytap fitili, ateşleme fitilleri ile elektrik kabloları ele geçirildi.

MÜHİMMATLARI İŞ YERİ SAHİBİ ORTAYA ÇIKARDI

İstanbul'da Beylikdüzü'nde bulunan bir iş yerinde trafo içerisine gizlenmiş el bombası, patlayıcı madde ve çok sayıda mühimmatı gören dükkân sahibi durumu polise bildirdi. Emniyet güçlerinin ihbarın ardından yürüttüğü operasyonda ele geçirilen patlayıcı ve mühimmatın iş yerinde yıllardır teknisyen olarak çalışan Levent Y.'ye ait olduğu ortaya çıkmıştı.

"PATLAYICI SAKLAMAM İÇİN ÇOCUKLARIMLA TEHDİT ETTİ"

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli Levent Y., emniyette verdiği ifadesinde söz konusu iş yerinde yıllardır elektrik teknisyeni olarak çalıştığını, söz konusu patlayıcı ve mühimmatları 5 yıldır çalıştığı elektrik panosunun içerisinde sakladığını ve patlayıcıları kendisine DHKP-C'de önemli bir konumda bulunan Mehmet Ö.'nün verdiği eğer patlayıcıları saklamazsa çocuklarını öldüreceğini anlattı.

PATLAYICILARIN YERİNİ DEĞİŞTİRİNCE ORTAYA ÇIKTI

Levent Y., ifadesinin devamında iş yerinde tadilat yapılmaya başlandığını kendisinin sorumlu olduğu elektrik panosunun da tadilat kapsamında elektrik panosunda bulunan mühimmatların bulunacağını düşünerek yerini değiştirdiğini ancak iş yerinde bulunanlar tarafından söz konusu mühimmatların bulunduğunu belirtmişti.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Emniyetteki ifadesinin ardından İstanbul nöbetçi sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Levent Y.,'nin kendisine ait dijital materyallerinde DHKP-C terör örgütüne ait fotoğraf ve dokümanların bulunduğu, örgüt içerisinde faaliyet gösteren kişilerle bağlantılı olduğu ve eylemlerde kullanılan çok sayıda patlayıcı ve mühimmatı göz önünde bulundurarak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Levent Y.'nin ifadesinin ardından harekete geçen emniyet güçleri Mehmet Ö.'yü gözaltına alarak ifadesi alınmak üzere karakola getirdi. Karakolda ifade vermeyen şüpheli İstanbul Adliyesinde nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Mahkemede ifade veren Mehmet Ö. Levent Y.'yi tanımadığını hakkında söylediklerinin doğru olmadığını yakın zamanda denetimli serbestlik şartı ile cezaevinden çıktığını ve tekrar dönmek istemediğini ifade etti. 5. Sulh Ceza Hakimliği şüphelinin üzerindeki suçun katalog suçlarda bulunması ve kuvvetli suç şüphesini göz önünde bulundurarak tutuklanmasına karar verdi.

Atakan IRMAK/SABAH