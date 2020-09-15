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İstanbul Sancaktepe'de korku dolu anlar! Ekipler binayı hemen boşalttı

Sancaktepe'de bir inşaatın istinat duvarı çökünce bitişiğindeki bir bina boşaltıldı.Tahliye edilen binada güvenlik önlemi alınırken gün içinde inceleme ve çalışma yapılacağı öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.09.2020
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İstanbul Sancaktepe'de korku dolu anlar! Ekipler binayı hemen boşalttı

Olay saat 22.30 sıralarında Sancaktepe Abdurrahman Gazi Mahallesi Kasım Sokak'ta meydana geldi. Yapımı devam eden inşaatın istinat duvarı henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

İstanbul Sancaktepe'de korku dolu anlar! Ekipler binayı hemen boşalttı

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, yıkılan duvarın bitişiğindeki bina sakinlerini tahliye etti.

İstanbul Sancaktepe'de korku dolu anlar! Ekipler binayı hemen boşalttı

İtfaiye ekipleri de çöken toprağın altında kalan olup olmadığını öğrenmek için çalışma yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken boşaltılan binadaki vatandaşlar inşaat sahibi tarafından bir otele yerleştirildi.

İstanbul Sancaktepe'de korku dolu anlar! Ekipler binayı hemen boşalttı

Tahliye edilen binada güvenlik önlemi alınırken gün içinde inceleme ve çalışma yapılacağı öğrenildi.

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