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Son dakika haberi | İzmir'in Selçuk ilçesinde kaçak kazı faciası: 5 kişi göçük altında kaldı

haberi...'in ilçesinde yakınında iddiaya göre yapılan alanda göçük meydana geldi. 5 kişinin göçük altında kaldığı, 2 kişinin kurtarıldığı, 3 kişi için arama çalışmaları sürdüğü belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.09.2020 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020
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Son dakika haberi | İzmir'in Selçuk ilçesinde kaçak kazı faciası: 5 kişi göçük altında kaldı

İzmir'in Selçuk ilçesinde Efes Havaalanı yakınında iddiaya göre kaçak kazı yapılan alanda göçük meydana geldi.

5 kişinin göçük altında kaldığı, 2 kişinin kurtarıldığı, 3 kişi için arama çalışmaları sürdüğü belirtildi.

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