Bursa’da soyduğu kuyumcuya yalvaran hırsız tutuklandı

Gözaltına alınan hırsızın üzerinden kuyumcudan çaldığı 8 bin Türk lirası değerindeki altın çıktı. Zanlı, "Ne olur abi benden şikayetçi olma" diye kuyumcuya yalvardı. Polis tarafından şahıs emniyete götürülürken, kuyumcu ise şahıstan şikayetçi olmak için ifade verdi.