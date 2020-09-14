Zihinsel engelli çocuğunu darp etti! Vicdansız baba serbest

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Davraz Mahallesi 3906 sokaktaki bir apartman dairesinde meydana geldi. Apartmanın bahçe katından bağırma sesleri duyan vatandaşlar, pencereden baktıklarında A.A.'nın (82) zihinsel engelli çocuklarından H.A.'yı (61) dövdüğünü gördü. A.A.'nın çocuğunu tokatladığı ve üzerine sandalye ile bastırdığını gören vatandaşlar, olayı bir yandan cep telefonuyla kaydederken, diğer taraftan da polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine emniyet ekipleri ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri sevk edildi. Polis, çocuğunu darp ettiği iddia edilen A.A.'yı gözaltına alırken, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından darp edilen H.A. ile kardeşleri A.A. (44) ve M.A. (53) devlet korumasına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından baba A.A. serbest bırakıldı.

Öte yandan, baba A.A.'nın çocuğunu dövdüğü anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.