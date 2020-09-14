14 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de kabus evi! İntihara kalkışan şahsın evi kül oldu

İzmir'de kabus evi! İntihara kalkışan şahsın evi kül oldu

Karabağlar ilçesinde saat 01.00 sıralarında Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen A.A.(41), bileklerini keserek intihara kalkıştı. Hastanede tedaviye alınan A.A.’nın olaydan bir saat sonra çıkan nedeniyle evi de kül oldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.09.2020
ABONE OL
İzmir'de kabus evi! İntihara kalkışan şahsın evi kül oldu

İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen A.A., oturduğu evde bileklerini kesti. A.A.'nın intihar ettiğini gören yakını, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. A.A. ihbar üzerine gelen ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A.'nın hastanede tedavisi sürerken, polis olayla ilgili başlattı.

OLAYDAN BİR SAAT SONRA EVİ YANDI

Öte yandan, A.A.'nın oturduğu evde olaydan bir saat sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede evin tamamını sararken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale bulundu. Yapılan müdahaleler sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev kullanılmaz hale gelirken, evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ileri sürüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA