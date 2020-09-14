Son dakika: Konya'dan üzen haber! İlkokul müdürleri corona virüse yenik düştü
Son dakika haberie göre Konya'da Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Metin Avcı ve Meram Şehit Ahmet Senih Durum İlkokulu Atilla Ayan corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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ACI HABERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DUYURDU
Konya'da Meram Dere Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Metin Avcı ve Meram Şehit Ahmet Senih Durum İlkokulu Müdürü Atilla Ayan, corona virüs tedavisi gördükleri hastanede hayatlarını kaybetti.
ACI HABERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DUYURDU
Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, "Değerli müdürlerimizi kaybetmenin üzüntüsündeyiz. Meram Dere Cumhuriyet İO müdürümüz Metin Avcı ve Meram Şehit Ahmet Senih Durum İO müdürümüz Atilla Ayan'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve camiamıza sabırlar diliyorum" dedi.