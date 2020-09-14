Sakarya Adliyesi’nde bariyer krizi! Hakim kapıda kaldı, kriz çıktı





Sakarya Adliyesi'nde geçtiğimiz Temmuz ayında ilginç bir olay yaşandı. Bir dosya üzerinde yapılan yargılama esnasında keşfe gidecek olan Sakarya 7. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, keşfe gitmek için Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) aracı istedi. Müsait bir araç bulanamayınca mübaşir tarafından sivil bir minibüs temin edildi. Hakim ve beraberindekiler bu minibüs ile keşfe gitti.

BARİYERİ AÇMADI

Keşif işlemlerini tamamlayan heyet, adliyeye dönüş yaptı. Araç ile içeri girmek isteyen keşif heyetine kapıda görevli polis memuru tarafından bariyerler açılmadı. Aracın keşif aracı olduğu belirtilmesine rağmen halen kapıyı açmayan görevli polis, Başsavcılığın sivil araçların adliye içerisine alınmayacağı talimatı olduğunu söyledi. Bunun üzerine Başsavcılık korumasını arayan polis memuru, görevli hakimlerin sicil ve araç plakasını alarak bariyerleri açtı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Bu durum ardından heyette görevli hakim, bariyerleri açmayan polis hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren polis memuru Mehmet Ü., hangi emir verilirse onu uyguladığını, kampüs girişlerinde özel keşif araçlarının alınmaması konusunda Başsavcılık talimatı bulunduğunu, bu talimat dolayısıyla keşif aracını içeri almak istemediğini ifade etti. Başsavcılık korumasına ulaşarak durumu bildirdiğini ve aldığı yanıta göre araç plakasını alarak bariyeri kaldırdığını kaydetti. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca polis memuru hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (KYOK) verildi.