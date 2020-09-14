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Son dakika: Beykoz TEM'de kamyonet yan yattı! Trafik kilitlendi

Beykoz, Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet devrildi. Kamyonet şoförü kazayı yara almadan atlatırken, nedeniyle Avrupa istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.09.2020
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Son dakika: Beykoz TEM'de kamyonet yan yattı! Trafik kilitlendi

Kaza saat 10.00 sıralarında Beykoz TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otoyolun Avrupa istikametinde giden kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yan yattı. Trafiğin durma noktasına geldiği kazayı, aracın sürücüsü yara almadan atlattı.

Olay yerine polis ekipleri ve çekici geldi. Kamyoneti kaldırma çalışmaları sırasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönüne trafik kontrollü bir şekilde verildi. Sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken kazayı izleyenler de trafiğin sıkışmasına neden oldu. Kamyonetin kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.



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