Koronavirüsü atlatan Mehmet Sezer: Tedbirsizliğim beni 35 gün ailemden ayırdı

"BİR AY ÖNCESİNE KADAR MASKE KULLANIMINA DİKKAT BİLE ETMİYORDUK"

Bir ay öncesine kadar maske kullanma konusunda çok da titiz davranmadıklarını söyleyen ancak babasının yaşam mücadelesinden sonra hayatlarında her şeyin değiştiğini anlatan Ayça Sezer Çakmakkaya ise şunları söyledi:

"Şu maskeyi inanın bir ay öncesinde biz de düzenli olarak kullanmıyorduk. Mesafe ve hijyen konularına da bu kadar çok dikkat etmiyorduk. Markete, manava, pazara rahatça gidiyorduk. Ta ki başımıza geldiği güne kadar. Babamın Kovid'den hastaneye yatırıldığını öğrendiğimiz andan itibaren bu maskeler artık vücudumuzun bir parçası haline geldi. Kıyafetimiz gibi. Yatarken bile çıkartmayacağız neredeyse, yaşadıklarımız o derece etkiledi hepimizi psikolojik olarak. Ondan bize değil, bizden ona en ufak bir şey bulaşmaması için çok dikkat ediyoruz. Tozu tutabilecek olsam havada tutup odasına bile yaklaştırmayacağım neredeyse. Şu kapı bizim sınırımız. Buradaki sandalyelerin ötesine, kimseyi geçirmiyoruz. Bu, bizim başımıza geldi, nasıl tedbirler alınması gerektiğini artık çok iyi biliyoruz. Buradan herkese söylüyorum; hayatlarına hijyeni, maskeyi ve mesafeyi koysunlar. Bunun gerçekten şakası yok. İnsanı en kötü noktalara getirip oradan alıyor. Bu 35 gün babam için çok kötüydü ama bizim için inanın daha da kötüydü."