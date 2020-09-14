Serinlemek için maskeyi böyle kullanıyorlardı! Bilim Kurulu üyesinden net uyarı!

Geçen hafta Basra alçak basıncının etkisi ile birçok kentte rekor sıcaklıklar yaşandı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar da serinlemek için birçok yol denedi. Pandemi süreciyle de birlikte maske takmak zorunda olan vatandaşların maskelerini ıslatarak, hatta buzdolabında bekleterek kullandığı duyumunu aldığını belirten ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, ıslak maskenin kullanılmaması gerektiğini açıkladı. Bu tür kullanımlarda maskenin etkinliğinin azaldığını vurgulayan Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Buzluğa da koyuyorlar, keşke işe yarıyor olsa, biz herhalde Adana'da çok tercih ederiz böyle bir olayı. Şimdiki bilgilerimizin ışığında ıslak ortam her zaman mikroorganizmaların, bakterilerin kolay yerleşip, bizi enfekte edebileceği bir yerdir. Biz bu tür kullanımları tasvip etmiyoruz" diye konuştu.