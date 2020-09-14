14 Eylül 2020, Pazartesi
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İzmir'de oğlu tarafından dövülen anne hastanelik oldu

ilçesinde saat 03.00 sıralarında Buca ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerindeki bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle annesi M.T. ile tartışan A.T., iddiaya göre annesi darp etti. Olayda anne M.T. hastaneye kaldırılırken şüpheli A.T. ise polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.09.2020 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020
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İzmir'de oğlu tarafından dövülen anne hastanelik oldu

İddiaya göre, alkollü olduğu ileri sürülen A.T., henüz belirlenemeyen bir nedenle beraber yaşadığı annesi M.T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.T., annesini darp etti.

'de oğlu tarafından darp edilen talihsiz kadının yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

BIÇAKLA POLİSİN EVE GİRMESİNİ ÖNLEDİ

Talihsiz kadının yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, eve girmek istedi fakat iddiaya göre A.T. elindeki bıçakla polisin eve girmesini önlemeye çalıştı.Biber gazı kullanan polis ekipleri, A.T.'yi etkisiz hale getirerek eve girdi.

Sağlık ekipleri, darp edilerek yaralandığı ileri sürülen talihsiz kadına müdahale bulundu. Ambulansa alınan M.T., Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANNESİNİN DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Talihsiz kadının tedavisi sürerken, polis tarafından etkisiz hale getirilen A.T. ise gözaltına alındı. Annesini darp etmediğini ileri süren A.T., ifadesinde annesinin yere düştüğünü ve düşme sonucu yaralandığını iddia ettiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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