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Sakarya’da uzaktan eğitim sırasında sigara içen öğretmene idari soruşturma

'nın Adapazarı ilçesinde, sırasında sigara içerken bir veli tarafından görüntülenen öğretmen Esra B. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.09.2020 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020
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Sakarya’da uzaktan eğitim sırasında sigara içen öğretmene idari soruşturma

Adapazarı Şirinevler Mahallesi'ndeki Şirinevler Ortaokulu'nda görevli İngilizce öğretmeni Esra B., iddiaya göre, uzaktan eğitim kapsamında internet üzerinden ders verirken sigara içti. Durumu fark eden bir veli, öğretmeni sigara içerken görüntüledi.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ardından da Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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