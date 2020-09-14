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Altınla kapladı! Dilimi 550 liradan alıcı buluyor!

'nın İznik ilçesinde 24 ayar altın kaplamalı baklava yapıldı. Altın kaplamalı baklavanın dilimi 550 liradan satılıyor. Baklavacı Argün Gürol, "İki gün önce ürettik. İnsanların ilgisini çekiyor. Baklavayı merak edip, görmek isteyenler var. Altını sarraflarda özel olarak çektiriyoruz. Tadı aynı" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.09.2020
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Altınla kapladı! Dilimi 550 liradan alıcı buluyor!

Baklavacı Argün Gürol, 24 ayar saf altın ile kaplı baklava yaptı.

Altınla kapladı! Dilimi 550 liradan alıcı buluyor!

Altın kaplamalı baklavanın dilimini 550 lira olarak belirleyen Gürol, amaçlarının, baklavanın ne kadar değerini göstermek olduğunu dile getirdi.

Altınla kapladı! Dilimi 550 liradan alıcı buluyor!

Argün Gürol, "İki gün önce ürettik. İnsanların ilgisini çekiyor. Baklavayı merak edip, görmek isteyenler var. Altını sarraflarda özel olarak çektiriyoruz. Tadı aynı" dedi.

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