Uçurumdan düşerek yaralanan ineğinin başında üç gün bekledi

"UFAK YARALARI VAR"

İneğin düştüğü alandaki otların taze olmasından dolayı otlatmanın bu alanda yapıldığını, ineğin de alanı bilmediğinden düşmüş olabileceğini ifade eden Gergen, "İnsan gücüyle 300 metre kadar taşıyabildik. Hayvan ayakta duramadı. Son çareye buraya yatırdık, üç gündür burada başında bekliyoruz. Düşünce ayağını inciltmiş, ufak tefek yaraları da var" dedi.