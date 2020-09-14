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Kamyonet İETT otobüsüne arkadan çarptı: 2 yaralı

Son dakika haberine göre… ’da 'nda şehir içi yolcu otobüsüne arkadan kamyonet çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.09.2020 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020
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Kamyonet İETT otobüsüne arkadan çarptı: 2 yaralı

Küçükçekmece Sefaköy mevkiinde yönünde kamyonet önünde seyrede otobüsüne arkadan çarptı.

İKİ KİŞİ SIKIŞTI

Kazada kamyonette bulunan iki kişi araçta sıkıştı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişiyi kurtarma çalışmaları sürerken yolda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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