Kamyonet İETT otobüsüne arkadan çarptı: 2 yaralı
Son dakika haberine göre… İstanbul’da Basın Ekspres Yolu'nda şehir içi yolcu otobüsüne arkadan kamyonet çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.
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Küçükçekmece Basın Ekspres Yolu Sefaköy mevkiinde Atatürk Havalimanı yönünde kamyonet önünde seyrede İETT otobüsüne arkadan çarptı.
İKİ KİŞİ SIKIŞTI
Kazada kamyonette bulunan iki kişi araçta sıkıştı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişiyi kurtarma çalışmaları sürerken yolda trafik yoğunluğu yaşanıyor.