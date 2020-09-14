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Son dakika | İstanbul Pendik'te otobüs yan yattı! Yaralılar var

Son dakika haberi... yan yolda yolcu otobüsü yan yattı. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve ambulans sevk edildi. Kazada yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kaza yerinde çalışmalar sürüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.09.2020 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020
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Son dakika | İstanbul Pendik'te otobüs yan yattı! Yaralılar var

Pendik Güzeyalı yan yolda yolcu otobüsü yan yattı. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve ambulans sevk edildi. Kazada yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kaza yerinde çalışmalar sürüyor.



Ayrıntılar geliyor...

Son dakika | İstanbul Pendikte otobüs yan yattı! Yaralılar var SON DAKİKA | İSTANBUL PENDİK'TE OTOBÜS YAN YATTI! YARALILAR VAR

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