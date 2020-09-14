Son dakika | İstanbul Pendik'te otobüs yan yattı! Yaralılar var
Son dakika haberi...İstanbul Pendik Güzeyalı yan yolda yolcu otobüsü yan yattı. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve ambulans sevk edildi. Kazada yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kaza yerinde çalışmalar sürüyor.
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Pendik Güzeyalı yan yolda yolcu otobüsü yan yattı. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve ambulans sevk edildi. Kazada yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kaza yerinde çalışmalar sürüyor.
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