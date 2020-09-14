Büyükşehirlerde koronavirüs alarmı! İstanbul ve Ankara'da...

Sonbahar aylarının gelmesiyle yeni tip koronavirüs tablosundaki rakamlar tırmanmayı sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı özellikle büyükşehirlerde Kovid-19 ile mücadele için peş peşe koordinasyon toplantıları yapıyor. İkinci dalga önlemlerinin masaya yatırıldığı toplantılarda, ilk etapta yasaklar yerine denetimlere ağırlık verilmesi, ceza sisteminin uygulanması gündeme getirildi. Cezaların tahsilinde sorun yaşanacağına ilişkin görüşler üzerine formüller geliştirildi. Büyükşehirlerde, apartman içi ve site içi görüşmelerin önlenmesi için çalışma yapılıyor. Özellikle yaz aylarını farklı kentlerde geçirenlerin, temasının kesilmesinin doğru olacağı değerlendiriliyor.

DOĞU İLLERİNDE VE ANKARA'DA GERİLEME, İSTANBUL VE MARMARA'DA ARTIŞ BEKLENİYOR

Yapılan toplantılarda, yaz hareketliliğinin sona ermesiyle birlikte, taşra kentleri ile doğu illerindeki vakalarda gerileme beklendiği, büyükşehir ve metropollerde artış görüleceği ifade ediliyor. Ankara'daki vaka sayısının İstanbul'dan önce yükselişe geçmesinin, kamuda çalışanların sınırlı olan izinleri kullanarak erken dönmesinden kaynaklandığı belirtiliyor. Bu nedenle de Ankara'daki vakaların eylül sonunda inişe geçeceği, ekim başında ise İstanbul ve Marmara'da artış görüleceği sanılıyor.

İZOLASYON SORUNU

Uzmanların değerlendirmesine göre, son günlerde ev içi bulaşların sayısında artış yaşandı. İzolasyon ve izolasyon takibinde sorun yaşandığı için karantinadan da beklenen sonuç elde edilemiyor. Sağlık Bakanlığı'nca da fark edilen bu zafiyetin giderilmesi için denetimlerin ve cezaların arttırılması planlanıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasakları dahil, diğer yasaklar şu aşamada düşünülmüyor. İleride gelişmelere göre konu değerlendirilecek.



İKİ TEHLİKELİ GRUP

Çalışmalarda, 65 yaş üstü ile gençleri bir araya getirmemek için formül aranıyor. Gençlerin virüsü taşıma oranlarının, 65 yaş üstünde ise ölüm ve yoğun bakıma ihtiyaç oranlarının çok yüksek olduğu belirtiliyor. Bu nedenle, iki yaş grubunun birbiriyle olan temasının kesilmesi, farklı saat uygulamasına gidilmesi, banka, PTT, market gibi alanların farklı saatlerde kullanılması öneriliyor.

GRİP VE KORONAVİRÜS ÇOK KARIŞACAK

Hürriyet'in haberine göre; Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, koronavirüs, grip ve nezlenin 3 farklı virüsün neden olduğu enfeksiyonlar olduğunu ve özellikle grip ve koronavirüsün birbirine karıştırılabildiğini söyledi. Özellikle eylül ve ekim ayı ile birlikte artık grip mevsiminin de başladığına dikkat çeken Tekin, "Ateş, öksürük, yaygın vücut ağrısı, halsizlik ve baş ağrısı ikisinde de olabilecek semptomlar ama koronavirüsü gripten ayıran temel özellik solunum sıkıntısı olması. İki hastalığın ayırımını yapabilmemiz için laboratuvar testlerine ihtiyacımız oluyor" dedi.