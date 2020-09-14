İstanbul’da dehşet anları: 7 yaşındaki Emir’e çarpıp böyle kaçtı

"ARABA BANA ÇARPTI VE GİTTİ YAKALANMASINI İSTİYORUM"

Evde istirahat eden ve yürümekte zorluk çektiği öğrenilen Emir Göymen, "Ben kenardaydım, araba öyle bir sağ, bir sol yaptı. Ondan sonra da bana çarptı, ben orada kenardaydım. Araba gitti, sonra beni hastaneye götürdüler. Bacağım bir de kolum acıyor. Zaten plakası bulunmuş, yakalansın" dedi. Emir'in akrabası Hatice Gümüş ise, "Yukarıdan gelip çocuğa çarpmasıyla birlikte kaçtı gitti. sonra biz çocuğa hastaneye götürdük. Çocukta iç kanamadan şüphelendiler. Bir gece sabaha kadar hastaneye kaldık. Şimdi eve götürdük ama çocuk bacağından topallıyor. Sürücü bırakıp kaçtı, daha ilgilenmediler. Sürücünün yakalanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.