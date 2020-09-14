İstanbul’da dehşet anları: 7 yaşındaki Emir’e çarpıp böyle kaçtı

Beyoğlu’nda önceki gün saat 23.00 sıralarında Hasköy’de misafirliğe geldikleri evin sokağında oynayan 7 yaşındaki Emir’e, süratli bir şekilde seyreden otomobil çarptıktan sonra frene bile basmadan kaçtı. Dehşet anları kameralara yansırken, yere savrularak çeşitli yerlerinden yaralanan ve vücudunda sıvı patlaması olduğu öğrenilen çocuk hastaneye kaldırıldı. Polis vicdansız sürücünün peşine düşerken, tedavisinin ardından taburcu edilen ancak yürümekte zorlanan Emir Göymen, “Araba sağ sol yapıp bana çarptı kaçtı, yakalanmasını istiyorum” dedi.