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Damat ve halay ekibi cezayı yedi! Uyarılara kulak asmadılar

'da yapılan bir sokak düğününde halay çeken, aralarında damadın da bulunduğu 7 kişiye 22 bin 260 lira idari ceza uygulandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.09.2020
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Damat ve halay ekibi cezayı yedi! Uyarılara kulak asmadılar

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesine bağlı Özal Mahallesi'nde Y.K.'nin sokak düğünü yaparak evlendiği ancak eğlence sırasında halay çekildiği ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Mahalleye giden jandarma ekipleri, koronavirüs tedbirlerine aykırı şekilde gerçekleştirilen düğünü sonlandırdı. Jandarma ayrıca düğünde, müzik eşliğinde halay çeken damat Y.K.'nin de aralarında bulunduğu 7 kişiye, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket etmekten toplam 22 bin 260 lira idari para cezası kesti.

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