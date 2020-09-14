Van’da uyuşturucu operasyonu! 10 kilo eroini nane ile kaplamışlar

NANE İLE KAPLAMIŞLAR

Açıklamada, "Narkotik madde arama köpeği Zeyna ile birlikte yapılan detaylı aramada, 1 adet gıda kolisinin tabanına zulalanmış ve narkotik madde arama köpeğinin koku alması engellenmeye çalışmak için de naneyle kaplanmış 10 kilo 120 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir.