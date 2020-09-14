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Van’da uyuşturucu operasyonu! 10 kilo eroini nane ile kaplamışlar

İpekyolu ilçesinde ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, gıda paketinin tabanına zulalanmış ve naneyle kaplanmış 10 kilo 120 gram ele geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.09.2020 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020
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Van’da uyuşturucu operasyonu! 10 kilo eroini nane ile kaplamışlar

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Naarkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şubesinde arama yapıldığı belirtildi.

NANE İLE KAPLAMIŞLAR

Açıklamada, "Narkotik madde arama köpeği Zeyna ile birlikte yapılan detaylı aramada, 1 adet gıda kolisinin tabanına zulalanmış ve narkotik madde arama köpeğinin koku alması engellenmeye çalışmak için de naneyle kaplanmış 10 kilo 120 gram maddesi ele geçirilmiştir.

TUTUKLANDI

Elde edilen madde ile ilgili olarak gözaltına alınan E.Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.




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