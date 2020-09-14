Denizli’de FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Denizli'de FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlara devam ediyor. FETÖ terör örgütü üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve firari olan şahıs tutuklandı.