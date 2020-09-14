Denizli’de FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
Emniyet ekiplerinin FETÖ operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Denizli'de yapılan operasyonda, 13 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı. Aralarından 1'i de tutuklandı.
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Denizli'de FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlara devam ediyor. FETÖ terör örgütü üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve firari olan şahıs tutuklandı.