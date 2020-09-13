13 Eylül 2020, Pazar
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Elazığ'da feci kaza! 7 kişi yaralandı

'da iki otomobil ile bir aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.09.2020
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Elazığ'da feci kaza! 7 kişi yaralandı

Elazığ'da iki otomobil ile bir hafif ticari aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ-Bingöl kara yolunun Yünlüce köyü mevkisinde aynı yönde seyir halindeki sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 23 DV 206 ve 26 ABN 635 plakalı otomobiller ile 12 AV 498 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 7 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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